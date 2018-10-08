Спрятал кувалду и тело. Житель Новомичуринска пойдет под суд за помощь убийце

Житель Новомичуринска пойдет под суд за то, что помог знакомому скрыть следы преступления. Об этом
Вечером 12 сентября 2017 года компания пила алкоголь в одной из автомоек Новомичуринска. Двое мужчин ушли в лесопарк. Через некоторое время вернулся один из них. Он рассказал, что до смерти забил приятеля и попросил 19-летнего юношу помочь ему спрятать кувалду и тело погибшего.
На молодого человека завели уголовное дело по статье 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
Напомним, убийцу