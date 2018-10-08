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18:06, 8 октября 2018 495
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Рязанцы побывали на «Российской энергетической неделе»

Рязанцы побывали на «Российской энергетической неделе»

Рязанцы побывали на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Руководители министерств и ведомств и электросетевых компаний области обсудили с коллегами подготовку к новому отопительному сезону, модернизацию магистральной инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг, сообщил сайт регионального правительства.

Форум прошел 3 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». В его рамках организовали более 60 мероприятий различного формата. В этом году на «Российскую энергетическую неделю» приехало рекордное количество специалистов — около девяти с половиной тысяч человек.

«Они приехали, чтобы в открытом, доверительном ключе обсудить темы глобальной энергетической повестки. Россия, как известно, — один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля», — отметил Владимир Путин.

Фото Фонда Росконгресса


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