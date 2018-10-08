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8:48, 8 октября 2018 7 354
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Маски, награды и танцующие столы. В Рязани в четвертый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены» 2

Маски, награды и танцующие столы. В Рязани в четвертый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани в четвертый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены». Церемония награждения прошла в воскресенье, 7 октября.

По традиции, номинанты из четырех рязанских театров прошли по ковровой дорожке в театр драмы под искрящиеся фаеры.

Со сцены с праздником собравшихся поздравил председатель рязанского союза театральных деятелей Константин Кириллов. Он отметил, что в этом году среди победителей номинаций выдалось много сюрпризов.

Победителями премий стали:

  • «Лучшая работа режиссера» — Олег Жюгжда, «Женитьба», (Театр кукол);
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Захар Давыдов, «Дюймовочка», (Театр кукол);
  • «Лучшая работа художника по свету» — Георгий Горазеев, «Женитьба», (Театр кукол);
  • «Лучшее музыкальное оформление"/"Лучшая работа композитора» — Альбина Шестакова, «Женитьба», (Театр кукол);
  • «Лучшая мужская роль» — Дмитрий Мазепа, «Гроза», (Театр на Соборной);
  • «Лучшая роль второго плана» — Юрий Борисов, «Касатка», (Театр драмы);
  • «Лучший молодой актер/актриса» — Константин Ретинский, «Гроза», (Театр на Соборной);
  • «Лучшая роль в детском спектакле» — Константин Зенков, «Гадкий котенок», (Театр на Соборной);
  • «Лучший спектакль малой формы» — «Дюймовочка», (Театр кукол).

Специальные премии получили:

  • За выдающийся вклад в развитие театрального искусства — Борис Аржанов;
  • За роль коровы «Ласточки» — Зоя Пятницкая, «Гадкий котенок», (Театр на Соборной);
  • За мастерство и искренность — Антонина Григорьева, «Женитьба», (Театр кукол);
  • За психологичность и эксцентрику — Валерий Рыжков, «Касатка» (Театр драмы);
  • За широкий диапазон — Василий Уточкин, «Дюймовочка» (Театр кукол).

Больше всех пятикилограммовых статуэток получил Театр кукол, а Музыкальный театр остался в этом году без наград.

Отметим, что номинации «Лучшая женская роль», а также «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль для детей» остались без победителей.

В этом году церемония прошла в стиле бала-маскарада, для театралов выступили танцоры в масках, девушка-акробат с крутящимся «зеркалом» и воздушными полотнами, фокусник с летающим столом и превращающий сгоревшую бумагу в голубя.

Кроме того, на протяжении всего вечера для гостей играл Губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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