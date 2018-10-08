Маски, награды и танцующие столы. В Рязани в четвертый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»

В Рязани в четвертый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены». Церемония награждения прошла в воскресенье, 7 октября.
По традиции, номинанты из четырех рязанских театров прошли по ковровой дорожке в театр драмы под искрящиеся фаеры.
Со сцены с праздником собравшихся поздравил председатель рязанского союза театральных деятелей Константин Кириллов. Он отметил, что в этом году среди победителей номинаций выдалось много сюрпризов.
Победителями премий стали:
- «Лучшая работа режиссера» — Олег Жюгжда, «Женитьба», (Театр кукол);
- «Лучшая работа художника-постановщика» — Захар Давыдов, «Дюймовочка», (Театр кукол);
- «Лучшая работа художника по свету» — Георгий Горазеев, «Женитьба», (Театр кукол);
- «Лучшее музыкальное оформление"/"Лучшая работа композитора» — Альбина Шестакова, «Женитьба», (Театр кукол);
- «Лучшая мужская роль» — Дмитрий Мазепа, «Гроза», (Театр на Соборной);
- «Лучшая роль второго плана» — Юрий Борисов, «Касатка», (Театр драмы);
- «Лучший молодой актер/актриса» — Константин Ретинский, «Гроза», (Театр на Соборной);
- «Лучшая роль в детском спектакле» — Константин Зенков, «Гадкий котенок», (Театр на Соборной);
- «Лучший спектакль малой формы» — «Дюймовочка», (Театр кукол).
Специальные премии получили:
- За выдающийся вклад в развитие театрального искусства — Борис Аржанов;
- За роль коровы «Ласточки» — Зоя Пятницкая, «Гадкий котенок», (Театр на Соборной);
- За мастерство и искренность — Антонина Григорьева, «Женитьба», (Театр кукол);
- За психологичность и эксцентрику — Валерий Рыжков, «Касатка» (Театр драмы);
- За широкий диапазон — Василий Уточкин, «Дюймовочка» (Театр кукол).
Больше всех пятикилограммовых статуэток получил Театр кукол, а Музыкальный театр остался в этом году без наград.
Отметим, что номинации «Лучшая женская роль», а также «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль для детей» остались без победителей.
В этом году церемония прошла в стиле бала-маскарада, для театралов выступили танцоры в масках, девушка-акробат с крутящимся «зеркалом» и воздушными полотнами, фокусник с летающим столом и превращающий сгоревшую бумагу в голубя.
Кроме того, на протяжении всего вечера для гостей играл Губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.