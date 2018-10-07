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14:20, 7 октября 2018 1 503
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В понедельник в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

В понедельник, 8 октября, в Рязанской области ожидается до +13 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью и днем возможен небольшой дождь. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +8,+13 градусов.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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