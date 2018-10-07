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9:50, 7 октября 2018 3 704
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Солнечно. Прогноз погоды на следующую неделю в Рязанской области

Солнечно. Прогноз погоды на следующую неделю в Рязанской области

На следующей неделе в Рязанскую область придет небольшое потепление. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 8 октября, ожидается до +8 градусов. Днем +13 градусов, возможны небольшие дожди.

Во вторник, 9 октября, похолодает до +11 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса.

В среду днем потеплеет до +14 градусов. Ночью синоптики пообещали не больше +2 градусов.

К концу недели в регион придет потепление. В ночь на четверг будет до +5 градусов, днем +16 градусов.

В пятницу и субботу ночная температура не поднимется больше +4 градусов. Днем в эти дни ожидается до +14, +16 градусов.


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