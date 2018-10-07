Солнечно. Прогноз погоды на следующую неделю в Рязанской области

На следующей неделе в Рязанскую область придет небольшое потепление. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 8 октября, ожидается до +8 градусов. Днем +13 градусов, возможны небольшие дожди.
Во вторник, 9 октября, похолодает до +11 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса.
В среду днем потеплеет до +14 градусов. Ночью синоптики пообещали не больше +2 градусов.
К концу недели в регион придет потепление. В ночь на четверг будет до +5 градусов, днем +16 градусов.
В пятницу и субботу ночная температура не поднимется больше +4 градусов. Днем в эти дни ожидается до +14, +16 градусов.