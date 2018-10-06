Житель Шацка выплатил крупный долг по алиментам, чтобы остаться с «правами»

Житель Шацка выплатил более 467 тысяч рублей долга по алиментам, чтобы его не лишили «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Его матери не удалось добиться выплаты самостоятельно.
Она обратилась в отдел судебных приставов по Шацкому и Чучковскому районам.
Должника ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов, но это не помогло «достучаться до отцовских чувств».
После этого мужчине запретили пользоваться «правами», а также временно ограничили в выезде за пределы страны.
Благодаря этим мерам должник вспомнил о ребенке и перечислил деньги.