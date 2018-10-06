В Москве появится водный общественный транспорт

В столице появится водный общественный транспорт. Об этом в
Москвичам предложили присылать предложения по развитию комфортного транспорта на почту
Авторы лучших работ обсудят концепцию с заместителем мэра Москвы, руководителем дептранса столицы Максимом Ликсутовым.
Первый маршрут запустят протяженностью около 10 километров, время в пути составит 1 час 35 минут. Его планируют запустить через два года.
Теплоход будет вмещать сотню человек.
Причалы будут располагаться около метро и остановками наземного городского транспорта.