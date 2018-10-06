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20:42, 6 октября 2018 887
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В Москве появится водный общественный транспорт

В Москве появится водный общественный транспорт

В столице появится водный общественный транспорт. Об этом в Twitter сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичам предложили присылать предложения по развитию комфортного транспорта на почту pressdt@mos.ru.

Авторы лучших работ обсудят концепцию с заместителем мэра Москвы, руководителем дептранса столицы Максимом Ликсутовым.

Первый маршрут запустят протяженностью около 10 километров, время в пути составит 1 час 35 минут. Его планируют запустить через два года.

Теплоход будет вмещать сотню человек.

Причалы будут располагаться около метро и остановками наземного городского транспорта.


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