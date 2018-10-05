В Рязани высадили аллею в честь спасенных от абортов детей

В пятницу, 5 октября, на территории рязанской клинической больницы № 8 прошла восьмая акция против абортов «Аллея сохраненных жизней».
В ежегодном мероприятии пришли поучаствовать бывшие пациентки клиники со своими детьми.
Студенты РязГМУ кафедры акушерства и гинекологии высадили на аллее восемь декоративных растений — столько же, сколько малышей родились за год благодаря работе медиков с будущими мамами, собиравшимися сделать аборт.
Главврач клиники Александр Миров заявил, что главная задача медиков — помочь рязанкам избежать неправильного решения. «Если женщина нуждается в помощи, мы предоставляем эту помощь», — заключил Миров.