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17:18, 5 октября 2018 722
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В Рязани высадили аллею в честь спасенных от абортов детей

В Рязани высадили аллею в честь спасенных от абортов детей

В пятницу, 5 октября, на территории рязанской клинической больницы № 8 прошла восьмая акция против абортов «Аллея сохраненных жизней».

В ежегодном мероприятии пришли поучаствовать бывшие пациентки клиники со своими детьми.

Студенты РязГМУ кафедры акушерства и гинекологии высадили на аллее восемь декоративных растений — столько же, сколько малышей родились за год благодаря работе медиков с будущими мамами, собиравшимися сделать аборт.

Главврач клиники Александр Миров заявил, что главная задача медиков — помочь рязанкам избежать неправильного решения. «Если женщина нуждается в помощи, мы предоставляем эту помощь», — заключил Миров.


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