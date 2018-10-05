В Рязани подорожали яйца и помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали помидоры — на 3,7% (до 45,89 рубля за килограмм) и яйца — на 2,7% (до 49,95 рубля за десяток). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего за неделю снизилась стоимость на картофель — на 9,2% (до 16,81 рубля за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 93,30 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,21 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 56,37 рубля за литр;
- печенье — 120 рублей за килограмм;
- карамель — 192,85 рубля за килограмм;
- творог — 217,62 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.