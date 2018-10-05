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13:11, 5 октября 2018 303
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Режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку

Режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку

Фото: Ru.wikipedia.org

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Для вывода из голодовки для него разработали диету врачи, передает «Медуза».

Как заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, Сенцова окончательно уговорили выйти из голодовки специалисты и врачи.

«Он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что режиссер несколько раз отказывался от госпитализации.

Отметим, что украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. В середине мая этого года он объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем несколько десятков украинцев, которых он считает политзаключенными.

Голодовку Сенцов держал более 140 дней.


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