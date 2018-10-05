Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Для вывода из голодовки для него разработали диету врачи, передает «
Как заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, Сенцова окончательно уговорили выйти из голодовки специалисты и врачи.
«Он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН.
Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что режиссер несколько раз отказывался от госпитализации.
Отметим, что украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. В середине мая этого года он объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем несколько десятков украинцев, которых он считает политзаключенными.
Голодовку Сенцов держал более 140 дней.