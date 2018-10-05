Под Рязанью пьяный водитель на «Ленд Ровере» врезался в столб

Около Мурмина Рязанского района Land Rover Discovery врезался в столб. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 13:40 в пятницу, 5 октября. Внедорожник сбил двойной столб на обочине и вылетел в кювет.
Автомобиль перевернулся. Водитель разбил голову и смог самостоятельно выбрался из салона через разбитое заднее стекло.
Обломки фонарного столба разбросало на десятки метров.
Как рассказал очевидец, внедорожник двигался сильно виляя по дороге. Мужчина сумел разминуться с Land Rover. Он отметил, что скорость автомобиля превышала сотню километров в час.
Позже выяснилось, что водитель внедорожника был нетрезв.