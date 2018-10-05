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18:06, 5 октября 2018 307
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Под Рязанью пьяный водитель на «Ленд Ровере» врезался в столб

Под Рязанью пьяный водитель на «Ленд Ровере» врезался в столб

Фото: Издательство «Пресса»

Около Мурмина Рязанского района Land Rover Discovery врезался в столб. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло около 13:40 в пятницу, 5 октября. Внедорожник сбил двойной столб на обочине и вылетел в кювет.

Автомобиль перевернулся. Водитель разбил голову и смог самостоятельно выбрался из салона через разбитое заднее стекло.

Обломки фонарного столба разбросало на десятки метров.

Как рассказал очевидец, внедорожник двигался сильно виляя по дороге. Мужчина сумел разминуться с Land Rover. Он отметил, что скорость автомобиля превышала сотню километров в час.

Позже выяснилось, что водитель внедорожника был нетрезв.


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