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9:21, 5 октября 2018 1 155
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Любимов поблагодарил рязанских учителей за энтузиазм и любовь к детям

Любимов поблагодарил рязанских учителей за энтузиазм и любовь к детям

В пятницу, 5 октября, Николай Любимов поздравил рязанских учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил педагогов и ветеранов отрасли за «огромный подвижнический труд», энтузиазм и любовь к детям.

Губернатор отметил, что рязанские учителя умело сочетают лучшие традиции отечественного образования с новейшими методиками обучения.

«Мастерство педагогов подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые неизменно демонстрируют выпускники, многочисленными государственными наградами и победами на престижных профессиональных конкурсах», — подчеркнул глава региона.

Любимов добавил, что в области немало делается для повышения качества обучения, создания условий для роста педагогов, повышения престижа и социального статуса учителя. Он пообещал, что работу во всех этих направлениях продолжат.

Губернатор пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников, успешного осуществления намеченных планов.


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