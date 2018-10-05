Любимов поблагодарил рязанских учителей за энтузиазм и любовь к детям

В пятницу, 5 октября, Николай Любимов поздравил рязанских учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил педагогов и ветеранов отрасли за «огромный подвижнический труд», энтузиазм и любовь к детям.
Губернатор отметил, что рязанские учителя умело сочетают лучшие традиции отечественного образования с новейшими методиками обучения.
«Мастерство педагогов подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые неизменно демонстрируют выпускники, многочисленными государственными наградами и победами на престижных профессиональных конкурсах», — подчеркнул глава региона.
Любимов добавил, что в области немало делается для повышения качества обучения, создания условий для роста педагогов, повышения престижа и социального статуса учителя. Он пообещал, что работу во всех этих направлениях продолжат.
Губернатор пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников, успешного осуществления намеченных планов.