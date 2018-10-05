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17:22, 5 октября 2018 349
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Директору двух рязанских предприятий назначили штраф за крупный долг перед сотрудниками

Директору двух рязанских предприятий назначили штраф за крупный долг перед сотрудниками

Директору ОАО Ухоловский завод «Строммашина» и ООО «Техностром» назначили штраф в 100 тысяч рублей за крупный долг пред сотрудниками. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Руководитель не выплатила сотрудникам организаций зарплату за период с июля по ноябрь 2017 года. Долг перед работниками составил 982 тысячи рублей.

В отношении женщины возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Обвиняемая признала свою вину, способствовала раскрытию преступления и возместила ущерб в полном объеме.

В отношении директора прекратили уголовное преследование и назначили ей штраф в размере 100 тысяч рублей.


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