Директору двух рязанских предприятий назначили штраф за крупный долг перед сотрудниками

Директору ОАО Ухоловский завод «Строммашина» и ООО «Техностром» назначили штраф в 100 тысяч рублей за крупный долг пред сотрудниками. Об этом сообщила
Руководитель не выплатила сотрудникам организаций зарплату за период с июля по ноябрь 2017 года. Долг перед работниками составил 982 тысячи рублей.
В отношении женщины возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Обвиняемая признала свою вину, способствовала раскрытию преступления и возместила ущерб в полном объеме.
В отношении директора прекратили уголовное преследование и назначили ей штраф в размере 100 тысяч рублей.