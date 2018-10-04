В Ряжском районе столкнулись четыре автомобиля

В Ряжском районе столкнулись два грузовика DAF, «ГАЗ» и Daewoo Nexia. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в четверг, 4 октября, около 8:30 на 303 километре дороги Р22 «Каспий».
По предварительной информации, грузовик DAF, за рулем которого был 49-летний житель Тамбовской области, двигался со стороны Москвы. Водитель не выбрал «оптимальную дистанцию» до автомобиля «ГАЗ», двигавшегося перед ним. За рулем последнего находился 42-летний житель Скопина.
После удара «ГАЗ» продолжил движение по инерции и столкнулся с другим грузовиком DAF, который ехал в попутном направлении, а также с Daewoo Nexia.
В аварии пострадал водитель автомобиля «ГАЗ». Ему оказали медпомощь.