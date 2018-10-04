В «Рязаньэнерго» выбрали лучших водителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» состоялись соревнования профмастерства среди персонала служб механизации и транспорта четырех производственных отделений и управления предприятия.
Состязания проходили в три этапа — участникам предстояло продемонстрировать теоретические знания, а также качественно и быстро выполнить практические упражнения на трех видах транспортных средств: УАЗ-3909, ГАЗ-3308 и КАМАЗ-43502.
На первом этапе конкурсантов протестировали на знание ПДД, а также основ оказания первой помощи и инструкций по охране труда. На втором участники оценивали состояние «пострадавшего» в результате несчастного случая на дороге, роль которого выполнял обучающий робот-тренажер. Они выполняли комплекс сердечно-легочной реанимации за контрольное время. На третьем этапе водители демонстрировали навыки фигурного вождения по заданному маршруту в стесненных условиях, скоростному маневрированию, парковке и движению задним ходом в ограниченном пространстве.
Лучших в конкурсе определяли по итогам общекомандного зачета и по индивидуальным результатам участников. Победу и кубок соревнований «Золотой поршень» завоевала команда производственного отделения «Скопинские электрические сети». Второе место у водителей управления филиала «Рязаньэнерго», третье — у команды Сасовских электрических сетей.
В личном первенстве «Лучшими водителями» стали скопинцы Федор Дицель, соревновавшийся на автомобиле «ГАЗ», и водитель «КамАЗа» Николай Якушкин, а лучшим водителем «УАЗа» назвали Дмитрия Аникина из команды управления.
Руководителя команды Скопинских электросетей Александра Савельева отметили по результатам проверки знаний действующих нормативных документов и стандартов филиала.
«Соревнования среди водителей являются одной из форм повышения их квалификации и имеют высокий статус в „Рязаньэнерго“, — подчеркнул директор филиала Михаил Подлягин. — На балансе организации находится 680 единиц автотранспортной техники: бригадные и бурильно-крановые машины, гидроподъемники, снегоболотоходы и тракторы, на которых трудится 350 водителей. Это 15% от численного состава всего предприятия, и этот персонал несет ответственность за безопасность и оперативность доставки бригад энергетиков к электросетевым объектам любую погоду и время суток, зачастую в удаленные и труднодоступные зоны. Поэтому соревнования автомастерства проводятся среди водителей „Рязаньэнерго“ ежегодно с целью повышения уровня их профессиональной подготовки и совершенствования навыков безопасного вождения в любых погодных и дорожно-транспортных ситуациях».