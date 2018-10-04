В двух кораблинских квартирах незаконно открыли салон красоты и суши-бар

Жители Кораблина в двух квартирах дома на улице Зубковой открыли салон красоты и суши-бар. Об этом сообщил
В квартирах №1 и №5 на первом этаже никто не проживал. В одной из них оказывали парикмахерские и косметические услуги и делали массаж, в другой — подавали суши.
Кроме того, помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.
В прокуратуре отметили, что чиновники Кораблина «должным образом не следили за муниципальным жильем». В адрес главы администрации направили уведомление об устранении нарушений.
Одно должностное лицо привлекли к ответственности, салон красоты и суши-бар закрыли.