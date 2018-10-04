Трое жителей Сасовского района похитили ограду с кладбища. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
На дороге, ведущей в сторону Касимова, сасовские полицейские остановили «ГАЗель», в которой ехали жители Рязанской области. Документы у них были в порядке, но полицейских заинтересовали части могильной ограды, которые они перевозили в машине.
Мужчины заверили сотрудников полиции в том, что нашли ограду на обочине и подобрали ее, убедившись в ее безысходности.
Спустя месяц в полицию обратилась 40-летняя жительница села Фроловское, которая сообщила, что с могилы ее родственников исчезла металлическая ограда.
Полицейские задержали злоумышленников, которые «уже и думать забыли о найденной в Сасовском районе оградке».
К краже оказались причастны, 57-летний мужчина, его 29-летний сын и 44-летний приятель. Похищенное они сдали в пункт приема вторсырья.
Злоумышленников задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.