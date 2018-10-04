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17:46, 4 октября 2018 1 043

Столетие Рязанского приборного завода. Часть четвертая

Столетие Рязанского приборного завода. Часть четвертая

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.

В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Четвертая часть расскажет о периоде с 1951 года по 2000-е.

В 1950 году заводу поручили производство радиотехнической продукции. Для этого организовали новые цеха, освоили новые технологические процессы.

В 1951 году предприятие выпускает 37 первых радаров — прицелов слепого бомбометания для самолета Ил-28. Затем сотрудники завода освоили бортовые радиолокационные станции для истребителей и транспортной авиации.

В 1953 году заводу передали корпуса металлоштамповочного завода на улице Типанова, а в 1959 году — площадку в Приокском, где развернули масштабное строительство новых корпусов.

В 1963 году завод получил наименование «Красное Знамя». Он функционировал на двух основных производственных площадках. На территории № 1 на улице Каляева выпускали авиарадары, на территории № 2 в поселке Приокский — продукцию ракетно-космического назначения.

7 октября 1965 года по приказу министра радиотехнической промышленности СССР завод «Красное Знамя» разделили на два самостоятельных предприятия: завод «Красное Знамя» (поселок Приокский) и Рязанский приборный завод (улица Каляева).

Каждое предприятие сохранило свой профиль. Для выпуска новой сложной радиоэлектронной аппаратуры Рязанский приборный завод стал расширять свои производственные площади, строить новые корпуса.

В 1970-е — начале 1980-х годов коллектив завода успешно выполнял производственные задачи, обеспечивая своей продукцией вооруженные силы страны.

Во время перестройки, конверсии и экономического кризиса 1990-х годов ставку сделали на освоение передовых технологий, модернизацию спецтехники, разработку и внедрение в производство новейших образцов продукции, поставку своих изделий на экспорт.

За долгие годы работы в радиоэлектронике предприятие приобрело большой опыт производства авиационных радаров. Продукция завода установлена на самолетах марок Ил, Як, МиГ, Су.


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