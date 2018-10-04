Рязанский чиновник собрал банду для кражи земельных участков

Глава одного из сельских поселений Рязанской области собрал банду, чтобы воровать государственные земельные участки. Об этом сообщила
Установлено, что группа злоумышленников причастна к хищению 17 участков общей площадью более трех гектаров.
В период с 2010 по 2013 год члены банды присваивали землю с помощью поддельных документов. Общий ущерб, причиненный государству, оценили в 11 миллионов рублей.
Часть участков продали, а часть легализовали, переписав на родственников.
В настоящее время все похищенное имущество арестовано.
Участники группировки признали свою вину в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовные дела направили в суд.