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13:18, 4 октября 2018 1 395
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Рязанский чиновник собрал банду для кражи земельных участков

Рязанский чиновник собрал банду для кражи земельных участков

Глава одного из сельских поселений Рязанской области собрал банду, чтобы воровать государственные земельные участки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Установлено, что группа злоумышленников причастна к хищению 17 участков общей площадью более трех гектаров.

В период с 2010 по 2013 год члены банды присваивали землю с помощью поддельных документов. Общий ущерб, причиненный государству, оценили в 11 миллионов рублей.

Часть участков продали, а часть легализовали, переписав на родственников.

В настоящее время все похищенное имущество арестовано.

Участники группировки признали свою вину в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовные дела направили в суд.


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