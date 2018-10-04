При строительстве детсада в Семчине нашли нарушения на четыре миллиона рублей. Отчет о проверке учреждения аудиторами опубликовали на сайте городской контрольно-счетной палаты.
В документе говорится, что мэрия незаконно приняла и оплатила работы с завышенными объемами стоимостью на сумму 3,9 миллиона.
Также высилось, что приобретенное девять месяцев назад оборудование (подиум, звуковое оборудование, баскетбольные стойки и три вида настилов) до настоящего времени хранится в подвале детсада.
Отмечается, что своевременность расходов не достигнута, так как работы по строительству выполнены подрядчиком с нарушением установленного срока.
По итогам проверки и.о. мэра Рязани Сергею Карабасову выдали представление по устранению нарушений. Материалы проверки направили в региональную прокуратуру.
Напомним, детсад на 220 мест в Семчине