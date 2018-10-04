Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:24, 4 октября 2018 1 276
 1    0

При строительстве детсада в Семчине нашли нарушения на четыре миллиона 1

При строительстве детсада в Семчине нашли нарушения на четыре миллиона

При строительстве детсада в Семчине нашли нарушения на четыре миллиона рублей. Отчет о проверке учреждения аудиторами опубликовали на сайте городской контрольно-счетной палаты.

В документе говорится, что мэрия незаконно приняла и оплатила работы с завышенными объемами стоимостью на сумму 3,9 миллиона.

Также высилось, что приобретенное девять месяцев назад оборудование (подиум, звуковое оборудование, баскетбольные стойки и три вида настилов) до настоящего времени хранится в подвале детсада.

Отмечается, что своевременность расходов не достигнута, так как работы по строительству выполнены подрядчиком с нарушением установленного срока.

По итогам проверки и.о. мэра Рязани Сергею Карабасову выдали представление по устранению нарушений. Материалы проверки направили в региональную прокуратуру.

Напомним, детсад на 220 мест в Семчине открылся в феврале.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
10:24, 4 октября 2018
При строительстве детсада в Семчине нашли нарушения на четыре миллиона 1
15:40, 3 октября 2018
В четверг на улице Крупской отключат холодную воду
17:02, 30 сентября 2018
Правительство предложило повысить зарплату учителям и врачам в 2019 году
16:24, 28 сентября 2018
Во второй рязанский роддом закупили новое оборудование
13:30, 26 сентября 2018
В рязанской женской консультации №1 сделали ремонт
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 870
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 32 469
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
8:29, 27 сентября 2018 21 722
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
9:42, 22 сентября 2018 20 948
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
15:53, 29 сентября 2018 19 183
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум