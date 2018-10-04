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14:10, 4 октября 2018 542
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МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета в Рязанской области

МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета в Рязанской области

МТС объявила о завершении модернизации сети 4G в Рязанской области. Это позволило увеличить максимальную скорость мобильного интернета 4G в два раза — до 150 Мбит/с, сообщили в пресс-службе компании.

Работы провели в Рязани, Рыбном, Спас-Клепиках, Скопине, Ряжске, Касимове, Спасске-Рязанском, Сасове, Пронске, Шилове, Милославском, Старожилове, Кадоме, Путятине, а также более чем в сотне небольших населенных пунктах.

Представители оператора отметили, что увеличение скоростей особенно важно для небольших населенных пунктов региона, у жителей которых нет возможности подключить «проводной» интернет.

«Благодаря покрытию МТС и новым скоростям жителям доступны все преимущества высокоскоростного мобильного интернета. На новых скоростях комфортно обмениваться видеосообщениями, загружать онлайн-игры, смотрей онлайн-ТВ или вебинары», — говорится в сообщении.

По словам директора филиала МТС в Рязанской области Александра Ляка, пользователи мобильного интернета все чаще ждут лучшего сервиса, покрытия и скорости.

«Компания работает во всех этих направлениях. Мы в два раза увеличили скорости мобильного интернета, предоставили нашим абонентам безлимитный мобильный интернет, масштабировали стройку 4G на всю область. Только за последний год количество базовых станций 4G в регионе увеличилось на 40%. А для таких населенных пунктов, как Бусаево, Поздное, Победное, Катино, Восход, Елизаветовка, Новое Березово, мобильный интернет 4G стал доступен впервые», — отметил Александр Ляк.


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