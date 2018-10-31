Рязанских предпринимателей научат повышать производительность труда. Семинар от Федерального центра компетенции прошел в здании регионального правительства, в среду, 31 октября.
На мероприятии присутствовали Николай Любимов, гендиректор ФЦК Николай Соломон, а также руководители региональных предприятий.
По словам губернатора, в области работают 114 предприятий, 103 из которых развиваются вне сырьевого сегмента региональной экономики.
«В Рязанской области есть большой потенциал для повышения производительности труда. Только в первый год есть возможность увеличить его до 20%, когда по всей стране в последние 10 лет этот показатель составил менее пяти. Наши предприятия, которые вступят в программу, смогут существенно повысить свою конкурентоспособность и прибыльность, за счет роста производительности труда. Именно это поможет выйти на новый уровень эффективность производственных мощностей и выполнить майские указы Президента России Владимира Путина, в частности, повысить производительность труда, как минимум на пять процентов до 2024 года» — отметил Любимов.
Также глава региона подчеркнул, что первым 23 предприятиям, вошедшим в программу повышения производительности труда, окажут экспертную поддержку ресурсами федерального центра компетенции, параллельно развивая региональный ФЦК, который начнет свою работу с 2019 года.
Гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон рассказал о себе и обратил внимание присутствующих на то, что производительность труда — фундаментальный показатель, который отражает в себе эффективность предприятия и дает объективную оценку его деятельности.
«Наша задача — тиражировать успешный опыт Росатома, используя, в том числе методику „Бережливого производства“, а также помочь предприятиям, которые участвуют в программе, выйти на качественно новый уровень управления, обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности», — подчеркнул Соломон.