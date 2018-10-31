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15:58, 31 октября 2018 803
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Рязанские депутаты утвердили положение о конкурсе на пост главы администрации города

Рязанские депутаты утвердили положение о конкурсе на пост главы администрации города

Во вторник, 30 октября, депутаты рязанской гордумы утвердили изменения в положении о конкурсе на пост мэра города.

В частности, они расширили список документов, который будут предоставлять кандидаты, а также добавили ряд положений, относящихся к деятельности конкурсной комиссии.

В перечень дополнительных документов вошли справка об отсутствии медицинский противопоказаний для работы с государственной тайной и справка об отсутствии судимости.

Также в положении увеличили срок, до 20 дней, в течение которого гордума должна принять решение о назначении лица на должность главы рязанской администрации.

Напомним, прежнее положении было принято в 2008 году.


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