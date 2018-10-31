Рязанские депутаты утвердили положение о конкурсе на пост главы администрации города

Во вторник, 30 октября, депутаты рязанской гордумы утвердили изменения в положении о конкурсе на пост мэра города.
В частности, они расширили список документов, который будут предоставлять кандидаты, а также добавили ряд положений, относящихся к деятельности конкурсной комиссии.
В перечень дополнительных документов вошли справка об отсутствии медицинский противопоказаний для работы с государственной тайной и справка об отсутствии судимости.
Также в положении увеличили срок, до 20 дней, в течение которого гордума должна принять решение о назначении лица на должность главы рязанской администрации.
Напомним, прежнее положении было принято в 2008 году.