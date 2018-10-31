Между Рязанью и Ряжском на несколько дней отменят поезда. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
В первой половине ноября железнодорожники отремонтируют пути на перегонах Чемодановка — Кораблино и Денежниково — Старожилово. С 1 по 6 ноября не будут ходить поезда №6304 (отправлением в 8:34 со станции Рязань-2) и №6305 (в 12:48 со станции Ряжск-1).
Еще у нескольких поездов этого маршрута изменится время отправления. Посмотреть график движения можно на вокзалах и остановочных пунктах и на