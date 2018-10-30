Себестоимости строительства жилья подорожает. Об этом свидетельствуют результаты
По данным экспертов, показатель инфляции в строительной отрасли, отражающий себестоимость работ, к концу 2018 года достигнет 5,5%. В 2019, согласно прогнозу РАСК, инфляция в отрасли может составить уже 9%.
Рост стоимости стройматериалов в совокупности с повышением НДС до 20% и переходом к проектному финансированию спровоцируют увеличение себестоимости работ по возведению домов, отмечают аналитики. По их мнению, цены на квартиры в новостройках
С 1 января 2019 года повышается налог на добавленную стоимость (НДС). «Несмотря на то, что покупка квартиры не облагается налогом, повышение НДС приведет к росту цен абсолютного большинства товаров и услуг, заложенных в стоимость строительства: строительные и отделочные материалы, арматура, лифты, разработка проектной документации, транспортные расходы», — подчеркнули эксперты.
Отмечается, что дополнительно на себестоимость повлияет изменения валютных курсов. Кроме отечественного кирпича и арматуры современный многоквартирный дом содержит много сложных инженерных систем, которые в большинстве случаев покупают за рубежом. Речь идет о вентиляции, отоплении, электроснабжении, автоматике, насосном оборудовании, электрооборудовании, лифтах и другом.
Аналитики уверены, что цены на строящееся жилье увеличатся пропорционально росту себестоимости строительства. Гендиректор РАСК Николай Алексеенко