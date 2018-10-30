Рязанская почта изменила график работы в ноябрьские праздники

Рязанская почта изменила график работы с 3 по 5 ноября из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Почта России».
Как отмечается в сообщении, в субботу, 3 ноября, работу почтовых отделений сократят на час. Рязанский главпочтамт будет работать с 9:00 до 17:00.
В воскресенье, 4 ноября, отменят доставку почты.
В понедельник, 5 ноября, все отделения будут следовать графику воскресенья. Главное отделение Рязани откроется в 9:00 и закроется в 18:00.
Во вторник, 6 ноября, режим работы станет прежним.
Также известно, что пенсию и другие пособия доставят в праздничные дни.
Фото пресс-службы ФГУП «Почта России»