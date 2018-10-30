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15:59, 30 октября 2018 1 069
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Рязанская почта изменила график работы в ноябрьские праздники

Рязанская почта изменила график работы в ноябрьские праздники

Рязанская почта изменила график работы с 3 по 5 ноября из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Почта России».

Как отмечается в сообщении, в субботу, 3 ноября, работу почтовых отделений сократят на час. Рязанский главпочтамт будет работать с 9:00 до 17:00.

В воскресенье, 4 ноября, отменят доставку почты.

В понедельник, 5 ноября, все отделения будут следовать графику воскресенья. Главное отделение Рязани откроется в 9:00 и закроется в 18:00.

Во вторник, 6 ноября, режим работы станет прежним.

Также известно, что пенсию и другие пособия доставят в праздничные дни.

Фото пресс-службы ФГУП «Почта России»


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