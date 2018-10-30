Рязанцев снова пригласили на этнографический диктант

Рязанцам снова предложили присоединиться к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет 2 ноября.
Диктант приурочили ко Дню народного единства, он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России.
Тест включает в себя 30 заданий (20 федеральных вопросов и 10 региональных), за которые можно получить максимум 100 баллов. На выполнение дается 45 минут.
Участниками акции могут стать все желающие, для этого необходимо выбрать любую площадку и прийти заранее на регистрацию. Общий старт тестирования в 10:00.
В Рязанской области откроются шесть площадок:
- в РГУ имени Есенина;
- в РИРО;
- в библиотеке имени Горького;
- в касимовской школе №1;
- в сасовской школе №2;
- в скопинской школе №2.
Кроме того, пройти тестирование можно онлайн на официальном
Правильные ответы и разбор типичных ошибок опубликуют на