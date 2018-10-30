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20:59, 30 октября 2018 291
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Рязанцев снова пригласили на этнографический диктант

Рязанцев снова пригласили на этнографический диктант

Рязанцам снова предложили присоединиться к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет 2 ноября.

Диктант приурочили ко Дню народного единства, он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России.

Тест включает в себя 30 заданий (20 федеральных вопросов и 10 региональных), за которые можно получить максимум 100 баллов. На выполнение дается 45 минут.

Участниками акции могут стать все желающие, для этого необходимо выбрать любую площадку и прийти заранее на регистрацию. Общий старт тестирования в 10:00.

В Рязанской области откроются шесть площадок:

  • в РГУ имени Есенина;
  • в РИРО;
  • в библиотеке имени Горького;
  • в касимовской школе №1;
  • в сасовской школе №2;
  • в скопинской школе №2.

Кроме того, пройти тестирование можно онлайн на официальном сайте. Оно продлится с 10:00 2 ноября по 10:00 5 ноября по московскому времени.

Правильные ответы и разбор типичных ошибок опубликуют на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты можно будет узнать 12 декабря.


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