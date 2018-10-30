Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:15, 30 октября 2018 964
 0    0

Рязанская ГИБДД посоветовала не пользоваться машинами на летней резине

Рязанская ГИБДД посоветовала не пользоваться машинами на летней резине

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанская ГИБДД попросила водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за погодных условий и быть аккуратными на дороге, соблюдая ПДД. Обращение опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что ухудшение погодных условий требует повышенной бдительности на дороге. На загородных трассах водителям следует двигаться не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», — отметили в полиции.

Водителям также напомнили об опасности использования летних шин в условиях похолодания.

Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 30 октября, на дорогах прогнозировали гололедицу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:37, 30 октября 2018
В Рязани изъяли 160 литров поддельного алкоголя
11:27, 30 октября 2018
В рязанском вузе эвакуировали около тысячи человек
11:15, 30 октября 2018
Рязанская ГИБДД посоветовала не пользоваться машинами на летней резине
11:00, 30 октября 2018
Дома у касимовца нашли более ста граммов марихуаны
11:00, 30 октября 2018
Строительство в Рязани станет дороже — эксперты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 28 465
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 24 947
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 612
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 190
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 531
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Форум