Рязанская ГИБДД посоветовала не пользоваться машинами на летней резине

Рязанская ГИБДД попросила водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за погодных условий и быть аккуратными на дороге, соблюдая ПДД. Обращение опубликовала
«Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что ухудшение погодных условий требует повышенной бдительности на дороге. На загородных трассах водителям следует двигаться не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», — отметили в полиции.
Водителям также напомнили об опасности использования летних шин в условиях похолодания.
Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 30 октября, на дорогах