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15:19, 30 октября 2018 424
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Новый глава рязанской контрольно-счетной палаты приступил к обязанностям

Новый глава рязанской контрольно-счетной палаты приступил к обязанностям

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 30 октября, Роман Кузьмичев приступил к обязанностям главы рязанской контрольно-счетной палаты. Нового руководителя коллективу представил Аркадий Фомин.

Председатель облдумы отметил, что у Кузьмичева большой опыт работы в контрольно-ревизионных органах — 12 лет он возглавлял Контрольно-счетную палату города Калуги.

Фомин также выразил уверенность, что контрольно-счетная палата региона будет и далее эффективно работать и развивать свою деятельность.

Напомним, кандидатуру Романа Кузьмичева выдвинул Николай Любимов. Решение о его назначении облдума приняла на первом заседании осенней сессии 31 августа.


© RZN.info

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