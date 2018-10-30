Новый глава рязанской контрольно-счетной палаты приступил к обязанностям

Во вторник, 30 октября, Роман Кузьмичев приступил к обязанностям главы рязанской контрольно-счетной палаты. Нового руководителя коллективу представил Аркадий Фомин.
Председатель облдумы отметил, что у Кузьмичева большой опыт работы в контрольно-ревизионных органах — 12 лет он возглавлял Контрольно-счетную палату города Калуги.
Фомин также выразил уверенность, что контрольно-счетная палата региона будет и далее эффективно работать и развивать свою деятельность.
Напомним, кандидатуру Романа Кузьмичева выдвинул Николай Любимов. Решение о его назначении