Дома у касимовца нашли более ста граммов марихуаны. Об этом
Несколько лет назад мужчину привлекали к ответственности за незаконной оборот конопли. Тогда он работал в Воркуте.
«Когда житель Касимова вернулся домой, полицейские обращали особое внимание на его образ жизни. И вновь получили тревожную информацию», — рассказали в пресс-службе.
По предварительным сведениям, 41-летний касимовец нашел в поле коноплю и засушил ее.
Полицейские уничтожили остатки зарослей.
На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 228 УК. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.