«Задрифтил». В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео

В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло на площади Ленина вечером во вторник, 2 октября.
На записи видно, как один из автомобилей занесло после перестроения на дороге, из-за чего произошло столкновение.
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В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло на площади Ленина вечером во вторник, 2 октября.
На записи видно, как один из автомобилей занесло после перестроения на дороге, из-за чего произошло столкновение.
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.