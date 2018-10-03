В Рязани осудили двух цыганок, которые грабили пенсионеров. Об этом сообщил
Женщины приходили в квартиры к пожилым людям, представляясь социальными работниками и сообщали, что якобы пожилым людям полагаются продукты питания по льготной цене.
Пенсионеры впускали их в свои квартиры, не подозревая о преступных намерениях. Одна цыганка просила принести тару для продуктов, чтобы их сложить, и пока пожилые люди были заняты поиском, вторая женщина по комнатам похищала деньги и драгоценности.
Таким образом в одной из квартир они похитили 80 тысяч рублей, в другой — 35 тысяч, в третье — 10 тысяч. В одной из квартир они похитили пять тысяч рублей и шкатулку с ювелирными изделиями на сумму 52 156 рублей.
На заседании обвиняемые признали свою вину только частично, однако их вину доказали в полном объеме.
Суд назначил одной женщине четыре года колонии, другой — три года колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.