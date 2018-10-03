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18:54, 3 октября 2018 1 355
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В Рязани осудили двух цыганок, которые грабили пенсионеров

В Рязани осудили двух цыганок, которые грабили пенсионеров

В Рязани осудили двух цыганок, которые грабили пенсионеров. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Женщины приходили в квартиры к пожилым людям, представляясь социальными работниками и сообщали, что якобы пожилым людям полагаются продукты питания по льготной цене.

Пенсионеры впускали их в свои квартиры, не подозревая о преступных намерениях. Одна цыганка просила принести тару для продуктов, чтобы их сложить, и пока пожилые люди были заняты поиском, вторая женщина по комнатам похищала деньги и драгоценности.

Таким образом в одной из квартир они похитили 80 тысяч рублей, в другой — 35 тысяч, в третье — 10 тысяч. В одной из квартир они похитили пять тысяч рублей и шкатулку с ювелирными изделиями на сумму 52 156 рублей.

На заседании обвиняемые признали свою вину только частично, однако их вину доказали в полном объеме.

Суд назначил одной женщине четыре года колонии, другой — три года колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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