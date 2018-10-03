Средняя цена на рязанский бензин упала ниже 42 рублей

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на шесть копеек — до 41,95 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 уменьшилась на пять копеек — до 40,74 рублей, АИ-95 на семь — до 43,45 рублей.
Стоимость одного литра солярки уменьшилась на четыре копейки — до 43,41 рублей.
Стоимость АИ-98 не поменялась — 49,70 рублей
Регион опустился на 14-е месте в ЦФО по стоимости бензина в целом.
АИ-92 и солярка расположились на 13-м местах. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.