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17:35, 3 октября 2018 1 063
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Средняя цена на рязанский бензин упала ниже 42 рублей

Средняя цена на рязанский бензин упала ниже 42 рублей

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на шесть копеек — до 41,95 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 уменьшилась на пять копеек — до 40,74 рублей, АИ-95 на семь — до 43,45 рублей.

Стоимость одного литра солярки уменьшилась на четыре копейки — до 43,41 рублей.

Стоимость АИ-98 не поменялась — 49,70 рублей

Регион опустился на 14-е месте в ЦФО по стоимости бензина в целом.

АИ-92 и солярка расположились на 13-м местах. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.


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