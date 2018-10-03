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16:30, 3 октября 2018 200
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Рязанских школьников пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Рязанских школьников пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Учеников рязанских школ пригласили поучаствовать в десятом городском фестивале детского творчества «Рождественская радость». Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Участниками фестиваля смогут стать коллективы и отдельные исполнители с номерами, посвященными Рождеству. Оргкомитет предварительно отберет лучшие выступления по результатам заочного просмотра.

Заявки вместе с видеозаписями можно отправить до 19 ноября по адресу: ryazan-otdel@yandex.ru.

Фестиваль состоится в МКЦ 12 января, начало в 11 часов. Вход по пригласительным билетам.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: 8 (4912) 44-05-64.


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