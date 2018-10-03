Рязанских школьников пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Учеников рязанских школ пригласили поучаствовать в десятом городском фестивале детского творчества «Рождественская радость». Об этом сообщил
Участниками фестиваля смогут стать коллективы и отдельные исполнители с номерами, посвященными Рождеству. Оргкомитет предварительно отберет лучшие выступления по результатам заочного просмотра.
Заявки вместе с видеозаписями можно отправить до 19 ноября по адресу:
Фестиваль состоится в МКЦ 12 января, начало в 11 часов. Вход по пригласительным билетам.
Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: