Рязанские путешественники поднялись на пик Скобелева в честь юбилея «белого генерала»

Рязанские путешественники поднялись на пик Михаила Скобелева в Киргизии в честь 175-летия «белого генерала». Об экспедиции в среду, 3 октября, рассказал директор музея путешественников Александр Капитанов.
По его словам, группа шла к пику из поселка Кашкасу Алайской долины в течение двух недель. «После себя на пике мы оставили флаги Рязани и области, памятную табличку от рязанского отделения Русского географического общества, а также стяги РГУ имени Есенина и медуниверситета. Там же мы разбросали землю с могилы Скобелева», — сказал Капитанов.
Участниками встречи также стали научные сотрудники музея путешественников и художественного музея, руководители центра «Дистанционные технологии», преподаватели и ученики школ №10 и 19 (25).
Они обсудили военные достижения Михаила Скобелева и деятельность рязанского ученого Василия Ошанина, который участвовал в экспедиции полководца в Алайскую долину.
Фото пресс-службы РГУ имени Есенина