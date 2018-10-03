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16:00, 3 октября 2018 709
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Рязанские путешественники поднялись на пик Скобелева в честь юбилея «белого генерала» 1

Рязанские путешественники поднялись на пик Скобелева в честь юбилея «белого генерала»

Рязанские путешественники поднялись на пик Михаила Скобелева в Киргизии в честь 175-летия «белого генерала». Об экспедиции в среду, 3 октября, рассказал директор музея путешественников Александр Капитанов.

По его словам, группа шла к пику из поселка Кашкасу Алайской долины в течение двух недель. «После себя на пике мы оставили флаги Рязани и области, памятную табличку от рязанского отделения Русского географического общества, а также стяги РГУ имени Есенина и медуниверситета. Там же мы разбросали землю с могилы Скобелева», — сказал Капитанов.

Участниками встречи также стали научные сотрудники музея путешественников и художественного музея, руководители центра «Дистанционные технологии», преподаватели и ученики школ №10 и 19 (25).

Они обсудили военные достижения Михаила Скобелева и деятельность рязанского ученого Василия Ошанина, который участвовал в экспедиции полководца в Алайскую долину.

Фото пресс-службы РГУ имени Есенина


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