Рязанцев попросили помочь больной годовалой девочке. Об этом сообщили в
Маме Вики Хазовой во время беременности двумя близнецами диагностировали патологию развития плаценты. После операции одна из дочерей умерла, а вторая родилась с эпилепсией, ретинопатией, диагнозом ДЦП.
«Врачи прогнозов не давали, просто боролись за ее жизнь», — рассказала ее мама в группе.
Сейчас Вике один год и три месяца, она неуверенно держит голову, не переворачивается, не ползает, не сидит и не ходит.
«Врачи в Москве обнадежили, сказав, что у Вики есть все шансы научится ходить. Для этого нужны постоянные занятия и реабилитации. Самая эффективная реабилитация — платная. Нужна она регулярно, поэтому мы вынуждены просить Вас о помощи и поддержке. Заранее благодарны вам за любую помощь!», — говорится в сообщении.
До 14 октября семье необходимо собрать 252 050 рублей на курс реабилитации в Чехии. По состоянию на 29 сентября, для девочки оставалось собрать около 34 тысяч рублей.
Всех, кто может помочь семье, попросили переводить деньги по номеру карты: 4276 5300 1210 9166 (Сбербанк, Мария Сергеевна Хазова — мама Вики).
Более подробную информацию можно узнать в