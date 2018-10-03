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19:06, 3 октября 2018 1 704
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Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовали на сайте кабмина.

В новогодние праздники россияне отдохнуть десять дней, в мае дважды по несколько дней. Выходные дни 5 и 6 января и 23 февраля, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

Утвержденные выходные выглядят так:

  • с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
  • с 23 по 24 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 1 по 5 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 2 по 4 ноября.

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