Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовали на сайте кабмина.
В новогодние праздники россияне отдохнуть десять дней, в мае дважды по несколько дней. Выходные дни 5 и 6 января и 23 февраля, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.
Утвержденные выходные выглядят так:
- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- с 23 по 24 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 2 по 4 ноября.