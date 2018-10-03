Двое жителей Ермишинского района украли у односельчанина крышу

В селе Высокое Ермишинского района задержали двух 27-летних мужчин, которые украли крышу с дома односельчанина. Об этом сообщила
Около пункта приема вторсырья полицейские заметили двух мужчин, перевозивших на «ГАЗели» листы железа. Оперативникам они объяснили, что ремонтируют дом и обновляют крышу.
Однако позже в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что с одного из домов пропала крыша — кровлю сняли начисто.
Правоохранители установили, что к краже причастны двое злоумышленников, один из которых уже был судим. Подозреваемых задержали.
В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.