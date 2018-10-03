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16:25, 3 октября 2018 232
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Двое жителей Ермишинского района украли у односельчанина крышу

Двое жителей Ермишинского района украли у односельчанина крышу

В селе Высокое Ермишинского района задержали двух 27-летних мужчин, которые украли крышу с дома односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Около пункта приема вторсырья полицейские заметили двух мужчин, перевозивших на «ГАЗели» листы железа. Оперативникам они объяснили, что ремонтируют дом и обновляют крышу.

Однако позже в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что с одного из домов пропала крыша — кровлю сняли начисто.

Правоохранители установили, что к краже причастны двое злоумышленников, один из которых уже был судим. Подозреваемых задержали.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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