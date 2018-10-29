В Рязанской области завершился сезон пожаров

В Рязанской области официально закрыли сезон пожаров в лесах. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Как отмечает ведомство, из-за установленной дождливой погоды пожароопасный сезон закончился в четверг, 25 октября.
Всего зафиксировали 16 пожаров в границах государственного лесного фонда на общей площади 9,33 гектара, один пожар на территории «Окского государственного природного биосферного заповедника» на площади 13 гектаров, а также восемь пожаров на территории военного участкового селецкого лесничества на общей площади 10,39 гектара. Все возгорания потушили в день обнаружения.