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22:41, 29 октября 2018 633
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В осенних субботниках поучаствовали более 30 тысяч рязанцев

В осенних субботниках поучаствовали более 30 тысяч рязанцев

Фото: Pixabay.com

В осенних субботниках поучаствовали более 30 тысяч рязанцев. Они убрали 47 несанкционированных свалок, сообщил в понедельник, 29 октября, сообщил сайт мэрии.

Из города вывезли более 14 тысяч кубометров мусора.

Напомним, в минувшую субботу город убирали более 1800 человек.


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