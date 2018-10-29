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19:03, 29 октября 2018 1 084
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Школьники будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года

Школьники будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года

Фото: Pixabay.com

Школьники будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, передает РИА «Новости».

По словам Васильевой, дата введения обязательного экзамена по истории уточняется.

«Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку. — прим. ред.), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется, — отметила министр. — ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда».

Ранее Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилотный экзамен по английскому языку в 19 регионах.


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