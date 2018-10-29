Школьники будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, передает РИА «
По словам Васильевой, дата введения обязательного экзамена по истории уточняется.
«Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку. — прим. ред.), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется, — отметила министр. — ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда».
Ранее Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилотный экзамен по английскому языку в 19 регионах.