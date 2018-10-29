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9:50, 29 октября 2018 930
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Рязанец прошел до этапа мастер-классов в «Танцах» на ТНТ. Видео

Рязанец прошел до этапа мастер-классов в «Танцах» на ТНТ. Видео

Рязанец Игорь Котов, участвующий в проекте «Танцы» на ТНТ прошел в топ-34. Эфир с участием рязанского танцора показали в воскресенье, 28 октября.

Рязанец прошел испытание, в котором участникам предстояло поставить самостоятельно поставить танец группе.

Ранее Котову удалось исполнить поставленную хореографами связку.

Напомним, на кастинге рязанец показал танец на шпильках, который поразил жюри.


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Я рад быть частью этого проекта ! Это не только хороший опыт , для дальнейшего будущего, но и хорошая закалка характера ! Я хочу сказать огромное спасибо всем , кто был рядом и поддерживал - вы лучшие 🖤 Я очень рад , что меня окружают такие люди ! Спасибо за ваши слова , пожелания и комментарии ! Это очень важно ! Читая их , ощущается ваша поддержка - которая так важна сейчас ! Не устану говорить спасибо 🔥🙈 Отвечаю на вопрос ) "почему так мало показали " ? Потому что ТНТ не резиновый ! Но самое главное для себя , я услышал и понял ! И я тронут до глубины души ! Отдельный респект наставникам 🖐 Ещё увидите массу интересного . Очень долгий и тяжёлый путь . Который несомненно стоит того , чтобы стоять на этой сцене ! Я не люблю говорить плохо о людях , да и незачем ! Вы и сами все видите , потому что зритель не глуп ! Но теперь я могу сказать с гордостью ! Я в 34(6) - лучших танцовщиках страны 💫 Дальше больше и дальше лучше . Есть здравый смысл и своя голова на плечах ! Смотрите 🙏#igorkotov #танцынатнт #тнттанцы #танцытнт #танцы #топ36

Публикация от Igor Kotov (@kotyyn)

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