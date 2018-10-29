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8:58, 29 октября 2018 165
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Первый снег и концерт Егора Крида. Главные новости выходных, 27-28 октября

Первый снег и концерт Егора Крида. Главные новости выходных, 27-28 октября

Завершились последние выходные октября. Мы собрали для вас главные новости этих дней.

В минувший уикенд в городе выпал первый снег. Редакция подготовила обзор «зимних» фотографий рязанцев.

Еще одна подборка фотографий и видео связана с концертом Егора Крида. Артист музыкального лейбла Black Star собрал полный зал в рязанском «Олимпийском».

Рязанец Игорь Котов прошел в следующий тур шоу «Танцы» на ТНТ.

Рязанский боец Николай Савилов проиграл бой против бразильца Ренато Ренджела (Кинг).

В уличном центре «Под мостом» прошел первый баскетбольный турнир «один на один».

Не обошлось без происшествий. В ночь на воскресенье в центре Рязани в ДТП попал автомобиль полиции.

В Рязанской области в ДТП пострадал шестимесячный ребенок. Авария произошла между Тумой и Касимовом.

На Михайловском шоссе загорелся частный дом. Его тушили 15 пожарных.

Рязанец пытался продать наркотики и в этот же день попал в полицию. В Рязанской области ищут пропавшего 34-летнего Николая Райкова. Он уехал на работу 19 октября, с тех пор о нем ничего неизвестно.

В выходные стало известно, что в ТРЦ «Круиз» ребенок упал с незакрепленного пеленального столика в уборной.

В гипермаркете «Глобус» в субботу сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной.

Любимов поздравил рязанцев с Днем автомобилиста. Губернатор также посетил обновленный театр на Соборной.

В Рязани после реконструкции открыли парк Железнодорожников. В третьем городском субботнике поучаствовали почти две тысячи рязанцев.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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