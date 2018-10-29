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8:40, 29 октября 2018 483
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Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

В Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Как отметили в сообщении, в понедельник, 29 октября, в первой половине дня местами ожидается туман видимостью 200-500 метров.


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