Рязанцев предупредили о тумане

В Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовано на
Как отметили в сообщении, в понедельник, 29 октября, в первой половине дня местами ожидается туман видимостью 200-500 метров.
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В Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовано на
Как отметили в сообщении, в понедельник, 29 октября, в первой половине дня местами ожидается туман видимостью 200-500 метров.
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