Адвокат рассказал подробности избиения Гуфа в столичном клубе

Адвокат Сергей Жорин рассказал подробности избиения Гуфа (Алексея Долматова) в столичном клубе «Бункер». Он назвал случившееся «запланированным преступлением», передает
Как пояснил Жорин, рэпера
«Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», — заявил адвокат.
По его словам, у артиста пропала крупная сумма. Жорин отметил, что Гуф получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра, а также «возможны иные повреждения внутренних органов».
Артист написал заявление в полицию.
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