Рязанская область подписала соглашение с общественным форумом «Экология». Об этом сообщил
Церемония прошла в Госдуме во время заседания Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология».
Соглашение подписали первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и зампредседателя правительства региона Виталий Артемов.
В области усилят работу по повышению экологической безопасности предприятий и производств региона, внедрению лучших практик по сохранению природы, привлечению волонтеров, развитию экотуризма.