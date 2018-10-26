Россиянам порекомендовали получить новые полисы ОМС до 1 ноября. Об этом со ссылкой на
«Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября. Напомним, что сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион», — говорится в сообщении.
Единый полис вводится из-за большого количества его разновидностей по всей стране. С момента принятия нового закона и введением полиса единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами РФ по оплате медицинской помощи, полученной застрахованными гражданами за пределами региона страхования.