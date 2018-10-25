В рязанском этапе всероссийского конкурса победила педагог из детсада

В четверг, 25 октября, в Рязани подвели итоги городского этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».
Его участниками стали более 40 учителей, 14 из которых прошли в финал. В течении четырех дней они показывали свое мастерство и профессионализм.
В результате лауреатом первой степени стала учитель-дефектолог детского сада №20 Мария Ушич. Получая награду, она отметила, что до последнего не думала о победе. Рязанка поблагодарила родителей, мужа и детей, которые помогали ей в конкурсе.
Всем участникам вручили специальные призы и поздравили их с закрытием конкурса.
«Вы молоды, красивы, умело используете цифровые технологии, а главное — вас любят дети», — подытожила председатель городской организации профсоюза Татьяна Петрокина.