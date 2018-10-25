В Бурятии 55 детей заболели сальмонеллезом из-за антисанитарии в столовой

В Бурятии 55 детей заболели сальмонеллезом из-за антисанитарии в школьной столовой. Заведующую пищеблоком уволили, на нее завели уголовное дело,
В столовой Ильинской общеобразовательной школы не соблюдали режим мытья посуды, продукты питания не проходили необходимую обработку и хранились с нарушениями. Кухню, столовую и туалет убирали одним инвентарем. К работе допустили трех человек без гигиенического обучения.
Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. На бывшую заведующую столовой завели дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).