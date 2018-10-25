Маргелов или Есенин. Аэродрому в Дягилеве хотят присвоить имя земляка

Рязанцам предложили присвоить аэродрому в Дягилеве имя земляка. Об этой инициативе губернатору Николаю Любимову рассказали журналисты в четверг, 25 октября.
«Это хорошая идея. Рязанцы должны выбрать понравившийся вариант, а потом предложить его Минобороны», — ответил губернатор.
Он подчеркнул, что подобная инициатива придаст вес и известность аэродрому.
«В Рязани много выдающихся людей, среди которых были и военные. Например, Василий Маргелов. Он не земляк, но связан с ВДВ, а Рязань — это столица войск. Можно выбрать Есенина, но вряд ли этого захотят военные», — предположил политик.